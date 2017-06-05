ОмГУПС выдаст своим студентам дипломы, несмотря на проблемы с аккредитацией

Приказом Рособрнадзора от 31 мая Омский государственный университет путей сообщения прошёл аккредитацию образовательной деятельности, но получил отказ по ряду образовательных программ. Аккредитацию не получили девять специальностей, большинство из которых экономические и преподаются Институтом менеджмента и экономики ОмГУПС.

Ситуацию сегодня пояснили непосредственно в университете.

- ИМЭК не закрыли. Мы имеем право вести образовательную деятельность, поскольку у нас есть лицензия, в которой перечислены все образовательные программы. Мы обязательно будем повторно подавать на аккредитацию, нормативный срок здесь - один год. Также мы взаимодействуем с Рособрнадзором в плане решения задачи осуществить выпуск и дать возможность студентам защитить свои квалификационные работы в нашем университете и получить диплом государственного образца. Устное согласие на это получено, но мы ждём письменного подтверждения в ближайшее время, - прокомментировал телеканалу "Продвижение" проректор по учебной работе ОмГУПС Сергей Лунёв.

Руководитель советует студентам не паниковать, спокойно сдавать экзамены и уже после завершения сессии задуматься о переводе в другой вуз.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".