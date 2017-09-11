Омская модель вошла в список влиятельнейших людей мира моды

Журнал Busines of Fashion опубликовал список 500 людей, формирующих моду в глобальном масштабе: дизайнеров, издателей и редакторов модных журналов, стилистов, моделей, владельцев марок и крупных магазинов и др. Россию в списке 500 самых влиятельных людей в мире моды представляют 11 человек (в том числе дизайнер Гоша Рубчинский и главный редактор журнала Garage Magazine Даша Жукова).

Дебютанткой топа стала омичка Крис (Кристина) Грикайте. Модельная карьера девушки началась лишь год назад, и позже Грикайте переехала в Нью-Йорк. Сибирячка с литовскими корнями весной подписала эксклюзивный контракт брендом Prada на несколько сезонов, а также участвовала в показах с Christian Dior, Paco Rabanne и Celine, снималась для Vogue.

Фото: https://www.instagram.com/kris_grikaite/