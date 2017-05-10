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Омская модель открыла миланский показ Prada
Общество  •  10 мая 2017, 11:38  •  печать

Омская модель открыла миланский показ Prada

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16-летняя Крис Грикайте приняла участие в показе Prada resort 2018, прошедшем накануне в Италии.

Омичка открыла и закрыла шоу, представив чёрный юбочный костюм и лёгкое шифоновое платье. Межсезонную коллекцию Prada называют курортной, её отличают прозрачные ткани, многослойность, перья и стеклярус.

 

Крис Грикайте открывает уже вторую презентацию Prada. Необычная красота омички с литовскими корнями так привлекла дизайнера Миучча Прада, что девушка подписала эксклюзивный контракт с итальянским брендом сразу на несколько сезонов. Кроме того, за год своей активной работы в модельном бизнесе Крис Грикайте приняла участие в парижских шоу Dior и Céline.

Отметим, что девушка провела своё детство в деревне Омской области, а в семь лет переехала в город. Сейчас модель живёт в Нью-Йорке.

Фото: prada.com

Теги  •  #Италия #модель #показ

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Комментарии
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Анна Орлова  •  10 мая 2017, 15:36

От омской деревни до миланского подиума - что я могу сказать, круто! Хотелось бы, конечно, чтобы Омск дарил миру видных ученых или общественных деятелей...

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