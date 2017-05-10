Омская модель открыла миланский показ Prada

Омичка открыла и закрыла шоу, представив чёрный юбочный костюм и лёгкое шифоновое платье. Межсезонную коллекцию Prada называют курортной, её отличают прозрачные ткани, многослойность, перья и стеклярус.

Крис Грикайте открывает уже вторую презентацию Prada. Необычная красота омички с литовскими корнями так привлекла дизайнера Миучча Прада, что девушка подписала эксклюзивный контракт с итальянским брендом сразу на несколько сезонов. Кроме того, за год своей активной работы в модельном бизнесе Крис Грикайте приняла участие в парижских шоу Dior и Céline.

Отметим, что девушка провела своё детство в деревне Омской области, а в семь лет переехала в город. Сейчас модель живёт в Нью-Йорке.

Фото: prada.com