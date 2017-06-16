Новый министр культуры пообещал сделать Омскую арт-резиденцию ежегодной
Культура  •  16 июня 2017, 12:21, последнее обновление 16 июня 2017, 12:25  •  печать

Новый министр культуры пообещал сделать Омскую арт-резиденцию ежегодной

Автор:

Юрий Трофимов считает, что такие события, как Омская арт-резиденция, демонстрируют, что "городу есть что показать".

Как рассказал сегодня на своей первой пресс-конференции в качестве министра культуры Юрий Трофимов, Омская арт-резиденция, которая уже нашла поддержку со стороны власти, продолжит своё существование. Напомним, что в Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития. В рамках форума прошёл Международный конкурс дизайнеров "Формула Моды: Восток-Запад", фестиваль "Причёска как искусство. Городские трансформации", а также IV кинофотофестиваль "Ширина".

- Многие люди были на мероприятиях Омской арт-резиденции и говорили, что им понравился тот драйв и то настроение, которое там было. Такие мероприятия показывают культуру и культурное наследие региона, искусство, а также стиль жизни. Это общее настроение людей и тот образ жизни, который здесь ведут люди. Здесь дизайн, мода - это по-хорошему украшение действительности событиями. Омск - город с яркими событиями, и здесь интересно жить. Я буду всячески содействовать и надеюсь, что Омская арт-резиденция станет постоянной чередой событий, - отметил Юрий Трофимов. - Есть люди чрезвычайно увлечённые этим делом, и у них получается.

Теги  •  #арт-резиденция #Юрий Трофимов

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Руководителя для омской транспортной полиции нашли в Абакане  •  сегодня, 13:33
В Омском районе водитель большегруза разлил 10 тонн дизельного топлива  •  сегодня, 13:24  •   1  •  
В Омске закончилось действие льгот по водоснабжению и водоотведению  •  сегодня, 13:13
В парке на "Зелёном острове" построят стадион за 14 млн рублей  •  сегодня, 13:00
Омский этилмеркаптан превратился в "дурнопахнущее вещество"  •  сегодня, 12:50
В Омске завершили первый этап по нанесению дорожной разметки  •  сегодня, 12:42
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400