Омские танки "станцевали" вальс

В эти выходные танкисты отметили на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института свой профессиональный праздник.

В Омске отметили 71-ю годовщину Дня танкиста. Для зрителей подготовили обширную программу - торжественное построение военнослужащих, исполнение строевой песни, концертная программа с участием творческих коллективов города, курсанты-ремонтники на скорость собирали и разбирали УАЗ. Также работала выставка военной техники, а её посетителей кормили солдатской кашей.

Кульминацией праздника стал "танковый вальс". Боевые машины продемонстрировали синхронное перестроение под музыку. При этом танки сделали несколько эффектных холостых выстрелов.