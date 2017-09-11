Омские танки "станцевали" вальс
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 13:49, последнее обновление 11 сентября 2017, 13:54  •  печать

Омские танки "станцевали" вальс

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В эти выходные танкисты отметили на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института свой профессиональный праздник.

В Омске отметили 71-ю годовщину Дня танкиста. Для зрителей подготовили обширную программу - торжественное построение военнослужащих, исполнение строевой песни, концертная программа с участием творческих коллективов города, курсанты-ремонтники на скорость собирали и разбирали УАЗ. Также работала выставка военной техники, а её посетителей кормили солдатской кашей.

Кульминацией праздника стал "танковый вальс". Боевые машины продемонстрировали синхронное перестроение под музыку. При этом танки сделали несколько эффектных холостых выстрелов.

Теги  •  #видео #Омский танковый институт

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