Омский завод утеплит танк Т-80

Как пишет "Российская газета", утеплённый Т-80 можно будет эксплуатировать при температуре воздуха до минус 50 градусов. Кроме того, обновлённый Т-80 должен потреблять меньше топлива, его оснастят системой управления "Сосна-У" с лазерным дальномером, тепловизором и системой автоматического сопровождения цели. Напомним, ранее был заключен ряд контрактов между научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод", в состав которой входит омский завод, и Министерством обороны РФ. Контракты предусматривают производство и поставку бронетехники, в том числе контракт на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-80. По словам представителей омского предприятия, соглашение позволит "дополнительно увеличить загрузку производственных мощностей "Омсктрансмаша", а также наладить экономическую ситуацию на заводе".