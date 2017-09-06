Омский завод утеплит танк Т-80
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 17:48, последнее обновление 6 сентября 2017, 18:00  •  печать

Омский завод утеплит танк Т-80

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Стали известны подробности планируемой модернизации танка Т-80, которой займётся Омский завод транспортного машиностроения. Боевая машина будет утеплена для "работы в арктических условиях".

Как пишет "Российская газета", утеплённый Т-80 можно будет эксплуатировать при температуре воздуха до минус 50 градусов. Кроме того, обновлённый Т-80 должен потреблять меньше топлива, его оснастят системой управления "Сосна-У" с лазерным дальномером, тепловизором и системой автоматического сопровождения цели. Напомним, ранее был заключен ряд контрактов между научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод", в состав которой входит омский завод, и Министерством обороны РФ. Контракты предусматривают производство и поставку бронетехники, в том числе контракт на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-80. По словам представителей омского предприятия, соглашение позволит "дополнительно увеличить загрузку производственных мощностей "Омсктрансмаша", а также наладить экономическую ситуацию на заводе".

Теги  •  #Омский завод транспортного машиностроения #Т-80 #танк

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Комментарии
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Игорь Х  •  6 сентября 2017, 18:20

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