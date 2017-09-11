Омские казаки будут следить за парком Победы через камеры видеонаблюдения
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 12:26, последнее обновление 11 сентября 2017, 12:28  •  печать

Омские казаки будут следить за парком Победы через камеры видеонаблюдения

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Вскоре в парке Победы появится ещё 18 точек, на которых установят камеры внешнего видеонаблюдения.

В Омске завершилась установка первой системы видеонаблюдения в парке имени 30-летия Победы. Четыре установленных камеры работают круглосуточно, поэтому позволяют наблюдать Вечным огнём, автостоянкой и другими площадями. Выбор мест установки камер был согласован с УМВД России по Омской области.

Изображение с камер поступает на пост общественной безопасности парка и отслеживается казаками Омского отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска. Также эту информацию в своей работе будет учитывать УМВД России по Омской области.

Как сообщает  ГУ региональной безопасности Омской области, в дальнейшем камеры появятся в 18 точках по периметру парка. Отметим, что сейчас завершаются работы по созданию второй системы видеонаблюдения. Она будет вести наблюдение по десяти направлениям парка в тестовом режиме.

Теги  •  #камеры наблюдения #общественная безопасность #Парк Победы

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Комментарии
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Ирина Мельникова  •  11 сентября 2017, 12:35

Вот до чего техника дошла, и коней уже не надо.

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