Омские казаки будут следить за парком Победы через камеры видеонаблюдения

Вскоре в парке Победы появится ещё 18 точек, на которых установят камеры внешнего видеонаблюдения.

В Омске завершилась установка первой системы видеонаблюдения в парке имени 30-летия Победы. Четыре установленных камеры работают круглосуточно, поэтому позволяют наблюдать Вечным огнём, автостоянкой и другими площадями. Выбор мест установки камер был согласован с УМВД России по Омской области.

Изображение с камер поступает на пост общественной безопасности парка и отслеживается казаками Омского отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска. Также эту информацию в своей работе будет учитывать УМВД России по Омской области.

Как сообщает ГУ региональной безопасности Омской области, в дальнейшем камеры появятся в 18 точках по периметру парка. Отметим, что сейчас завершаются работы по созданию второй системы видеонаблюдения. Она будет вести наблюдение по десяти направлениям парка в тестовом режиме.