Соцсети: В Омске агрессивные горожане напали на установщика камеры видеофиксации

В омских группах социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о происшествии на улице Кирова. По словам горожан, агрессивно настроенные мужчины опрокинули камеру видеофиксации нарушений скоростного режима. Некоторые утверждают, что злоумышленники также напали на человека, установившего эту камеру.
- По информации очевидцев, несколько агрессивно настроенных мужчин атаковали человека, установившего эту переносную треногу. На место приезжали полицейские, - сообщается в паблике Regik55.
Фото: Regik55