Соцсети: В Омске агрессивные горожане напали на установщика камеры видеофиксации

Омичи сообщили о нападении на человека, который установил камеру фиксации нарушений ПДД в Октябрьском округе.

В омских группах социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о происшествии на улице Кирова. По словам горожан, агрессивно настроенные мужчины опрокинули камеру видеофиксации нарушений скоростного режима. Некоторые утверждают, что злоумышленники также напали на человека, установившего эту камеру.

- По информации очевидцев, несколько агрессивно настроенных мужчин атаковали человека, установившего эту переносную треногу. На место приезжали полицейские, - сообщается в паблике Regik55.

Фото: Regik55