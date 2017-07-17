Соцсети: В Омске агрессивные горожане напали на установщика камеры видеофиксации
Происшествия  •  17 июля 2017, 09:01, последнее обновление 17 июля 2017, 09:04  •  печать

Соцсети: В Омске агрессивные горожане напали на установщика камеры видеофиксации

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Омичи сообщили о нападении на человека, который установил камеру фиксации нарушений ПДД в Октябрьском округе. 

В омских группах социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о происшествии на улице Кирова. По словам горожан, агрессивно настроенные мужчины опрокинули камеру видеофиксации нарушений скоростного режима. Некоторые утверждают, что злоумышленники также напали на человека, установившего эту камеру.

- По информации очевидцев, несколько агрессивно настроенных мужчин атаковали человека, установившего эту переносную треногу. На место приезжали полицейские, - сообщается в паблике Regik55. 

Фото: Regik55

Теги  •  #видеокамера #нападение #ПДД

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