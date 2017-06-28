Омские водители предупреждают о камерах самодельными табличками

В социальных сетях обсуждают самодельную табличку, появившуюся на Красноярском тракте. Её автор предупреждает водителей о необходимости соблюдать скоростной режим, потому что в кустах установлена переносная камера фиксации нарушений правил дорожного движения. Омские автолюбители в последнее время после ремонта дороги на Красноярском тракте предпочитают быструю езду.

В комментариях омичи признаются, что всё чаще стали получать штрафы с мобильных камер, которые в разных местах устанавливают казаки. Часто перед такими комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД не установлено никаких знаков. Комментаторы обращают внимание на то, что необходимо в любом случае соблюдать скоростной режим, тогда не придётся получать штрафы.