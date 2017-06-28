Омские водители предупреждают о камерах самодельными табличками
Общество  •  28 июня 2017, 08:06, последнее обновление 28 июня 2017, 09:41  •  печать

Омские водители предупреждают о камерах самодельными табличками

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На Красноярском тракте появилась самодельная табличка, предупреждающая о наличии камеры видеофиксации нарушений.

В социальных сетях обсуждают самодельную табличку, появившуюся на Красноярском тракте. Её автор предупреждает водителей о необходимости соблюдать скоростной режим, потому что в кустах установлена переносная камера фиксации нарушений правил дорожного движения. Омские автолюбители в последнее время после ремонта дороги на Красноярском тракте предпочитают быструю езду.

В комментариях омичи признаются, что всё чаще стали получать штрафы с мобильных камер, которые в разных местах устанавливают казаки. Часто перед такими комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД не установлено никаких знаков. Комментаторы обращают внимание на то, что необходимо в любом случае соблюдать скоростной режим, тогда не придётся получать штрафы.

 

 

Теги  •  #дорожный знак #Красноярский тракт

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Комментарии
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fmvl fmvl  •  28 июня 2017, 10:54

На какие деньги у казаков камеры и кто разрешил им заниматься этим бизнесом?

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Таисия Петрова  •  28 июня 2017, 09:05

Солидарность автолюбителей жива, раз такие таблички появляются. И цель соблюдения скоростного режима достигается таким способом, кто же будет гнать зная что за кустом камера стоит дальше.

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