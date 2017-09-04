В Омске отремонтировали больше половины запланированных дворов
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 10:11  •  печать

В Омске отремонтировали больше половины запланированных дворов

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В городе отремонтировано уже 96 из 186 дворовых территорий.

Как сообщили сегодня в администрации города, в Омске досрочно завершены работы более чем на 50 % объектов. На сегодня подрядными организациями полностью закончены основные работы на 96 дворовых территориях во всех административных округах. Так, в Кировском округе приведено в порядок 24 двора, в Ленинском - 19, в Октябрьском - 21, в Советском -19 и в Центральном - 13.

- Подрядчики выдерживают высокий темп работ. Но мы постоянно напоминаем: необходимо обеспечить их высочайшее качество. За каждым двором закреплена организация, проводящая строжайший контроль. Также самое активное участие в этом процессе принимают жители. В каждом административном округе создана специальная рабочая группа, которая рассматривает все замечания, поступающие от омичей, - говорит исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Добавим, что к 15 сентября в городе должны быть приведены в порядок 186 дворовых территорий. На это из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено более 100 миллионов рублей.

Теги  •  #двор #мэрия #ремонт

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