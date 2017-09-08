К ночным заморозкам в Омской области добавятся снежинки

Вся следующая неделя в регионе будет дождливой, а понижение температуры напомнит о приближении зимы.

С территории Омской области уходит северный антициклон, вызвавший похолодание с ночными заморозками. С приходом циклона в воскресенье, 10 сентября, температура воздуха ненадолго повысится - в Омске до +19 градусов. Затем столбик термометра опять поползёт вниз.

Контрастные атмосферные фронты принесут дожди, в отдельных районах усилится ветер. Циклон постепенно будет перемещаться на северо-восток, затягивая холодный арктический воздух. Ожидается холодная погода с ночными заморозками и вероятны первые снежинки, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Согласно предварительному прогнозу, дожди в Омске будут идти каждый день вплоть до конца следующей недели. Самым холодным днём станет четверг, 14 сентября, когда похолодает до +7 градусов днём и +1 градуса ночью. Затем столбик термометра начнёт подниматься вверх.