К ночным заморозкам в Омской области добавятся снежинки
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 16:26  •  печать

К ночным заморозкам в Омской области добавятся снежинки

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Вся следующая неделя в регионе будет дождливой, а понижение температуры напомнит о приближении зимы.

С территории Омской области уходит северный антициклон, вызвавший похолодание с ночными заморозками. С приходом циклона в воскресенье, 10 сентября, температура воздуха ненадолго повысится - в Омске до +19 градусов. Затем столбик термометра опять поползёт вниз.

Контрастные атмосферные фронты принесут дожди, в отдельных районах усилится ветер. Циклон постепенно будет перемещаться на северо-восток, затягивая холодный арктический воздух. Ожидается холодная погода с ночными заморозками и вероятны первые снежинки, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Согласно предварительному прогнозу, дожди в Омске будут идти каждый день вплоть до конца следующей недели. Самым холодным днём станет четверг, 14 сентября, когда похолодает до +7 градусов днём и +1 градуса ночью. Затем столбик термометра начнёт подниматься вверх.

Теги  •  #заморозки #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода #снег

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  8 сентября 2017, 17:04

Брр... Не успели привыкнуть к лету, а тут и зима на подходе, с первыми заморозками сразу становиться грустно.

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Таисия Петрова  •  8 сентября 2017, 16:33

Ох как не хочется опять снежинок, только к лету привыкли переменчивому этого года, а тут осень и сразу с заморозками

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