К ночным заморозкам в Омской области добавятся снежинки

С территории Омской области уходит северный антициклон, вызвавший похолодание с ночными заморозками. С приходом циклона в воскресенье, 10 сентября, температура воздуха ненадолго повысится - в Омске до +19 градусов. Затем столбик термометра опять поползёт вниз.
Контрастные атмосферные фронты принесут дожди, в отдельных районах усилится ветер. Циклон постепенно будет перемещаться на северо-восток, затягивая холодный арктический воздух. Ожидается холодная погода с ночными заморозками и вероятны первые снежинки, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.
Согласно предварительному прогнозу, дожди в Омске будут идти каждый день вплоть до конца следующей недели. Самым холодным днём станет четверг, 14 сентября, когда похолодает до +7 градусов днём и +1 градуса ночью. Затем столбик термометра начнёт подниматься вверх.
Брр... Не успели привыкнуть к лету, а тут и зима на подходе, с первыми заморозками сразу становиться грустно.
Ох как не хочется опять снежинок, только к лету привыкли переменчивому этого года, а тут осень и сразу с заморозками