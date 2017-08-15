"Газпром межрегионгаз Омск" с сентября разрывает договоры на поставку газа тепловиками из-за многомиллионных долгов

Поставщик прекращает отношения с теплоснабжающими организациями, имеющими крупные долги за газ. Среди должников есть несколько организаций из Омска, в том числе муниципальная "Тепловая компания".

В "Газпром межрегионгаз Омск" сегодня сообщили, что 31 августа истекает срок действия договоров на поставку газа с 14 теплоснабжающими организациями, чья просроченная задолженность на 1 августа суммарно составляет 360,4 млн рублей.

С 1 сентября договоры не действуют, и соответственно поставки газа не могут осуществляться, потому что в этом случае они будут несанкционированными, - пояснила корреспонденту "Омск Здесь" советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Омск" по связям с общественностью Екатерина Шваб. - Договоры [с 14 компаниями-должниками] были подписаны до 31 августа, а не на календарный год, потому что эти потребители являются неблагонадёжными в вопросах соблюдения платёжной дисциплины, нарушают графики платежей.

Крупнейшим должником стало МП г. Омска "Тепловая компания". Его задолженность составила 261,5 млн рублей, поэтому "Газпром межрегионгаз Омск" разрывает один из двух договоров. Кроме того, поставщик требует от муниципального предприятия предоставления банковской гарантии. Также в список дебиторов вошли ООО Холдинговая компания "СТМ-Омск", ООО "Котельная "Первый кирпичный", МУП "Тепловодоснабжение", ООО "Малая генерация", ООО "Юнион", ООО "Атлант", ООО "Тепловик" (Таврический район), МУП "Павлоградское" (Павлоградский район), ООО "Тепловик" (Горьковский район), ООО "Торговый дом" (Кормиловский район), МУП "Нововаршавская тепловая компания", МУП "Коммунальник" (Нововаршавский район), МУП "Жилмастер" (Нововаршавский район).

По словам представителя компании, договоры с дебиторами могут быть пролонгированы на осень лишь при условии погашения дебиторской задолженности и соблюдения графика текущих платежей.