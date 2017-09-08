"Яндекс" назвал самую долгую омскую пробку недели

На этой неделе омичи успели постоять в пробке три часа.

На этой рабочей неделе, с 4 по 8 сентября, основная загруженность на дорогах была в вечерние часы пик. Как сообщает пресс-служба "Яндекса", тогда пробки достигли 9 баллов.

Самые длинные из них были утром и вечером 6 сентября. Так, в этот день утренняя пробка (около 8:30) растянулась на 4,6 км. Два с половиной часа омичи не могли проехать по проспекту Карла Маркса, Театральной площади, Комсомольскому мосту, а также по улицам Гагарина и Интернациональной от 2-й Транспортной до Красного Пути.

Вечером этого дня омичам пришлось простоять в пробке ещё дольше - 3 часа. Пробка длиной 4,3 км растянулась по проспекту Карла Маркса, Театральной площади, Комсомольскому мосту, улицам Гагарина и Интернациональной, а также Красному Пути от улицы Циолковского до улицы Фрунзе.

Самая долгая пробка недели образовалась 5 сентября около 20:00. Она продлилась 3 часа 20 минут. Затор длиной 3,5 км образовался на улицах Кирова и Новокирпичной от 5‑й Рабочей до 6-й Станционной.