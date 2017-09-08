Активное Солнце ухудшит работу и самочувствие омичей
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 15:53, последнее обновление 8 сентября 2017, 16:19  •  печать

Активное Солнце ухудшит работу и самочувствие омичей

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Мощная геомагнитная буря может повлиять и на людей, и на технику.

Сильнейшая за последние 12 лет активность Солнца вызвала сильную магнитную бурю. По данным Центра прогнозов космической погоды, сегодня, 8 сентября, ожидается геомагнитная буря силой 6-7 баллов (из 9 возможных), а завтра - 7-8 баллов.

В департаменте общественной безопасности администрации Омска отмечают, что неблагоприятные геомагнитные явления повышают вероятность аварий на энергетических системах, нарушений в работе беспроводной связи и средств навигации (в том числе GPS, ГЛОНАСС), что может привести к авариям на транспорте. Кроме того, возрастает вероятность ошибок персонала, осуществляющего управление техническими системами. Недомогания могут почувствовать люди с сердечными заболеваниями.

Главам администраций округов, руководителям ресурсоснабжающих организаций рекомендовано выполнить комплекс мероприятий для предупреждения чрезвычайных происшествий и оперативного реагирования на возможные ЧС.

Теги  •  #геомагнитная буря #погода

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