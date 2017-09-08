Магнитная буря может вызвать полярное сияние над Омском

С сегодняшнего утра началась магнитная буря, которая набрала силу в 8 баллов из 9 возможных. При этом её активность будет только усиливаться. Пик придётся на время с 3:00 до 15:00 завтрашнего дня, 9 сентября.

Значит возможны полярные сияния над Омском. Хотя в это время овал полярных сияний может уйти в европейскую часть России, - рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко.

Прогноз развития магнитной бури

Добавим, что причиной магнитной бури стала сильнейшая за 12 лет вспышка на Солнце, произошедшая накануне. Она может повлиять как на самочувствие людей с сердечными заболеваниями, так и на работу космических аппаратов и энергосистем на земле.