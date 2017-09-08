Магнитная буря может вызвать полярное сияние над Омском
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 12:23  •  печать

Магнитная буря может вызвать полярное сияние над Омском

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Сильнейшее возмущение геомагнитного поля может подарить омичам красивое астрономическое явление.

С сегодняшнего утра началась магнитная буря, которая набрала силу в 8 баллов из 9 возможных. При этом её активность будет только усиливаться. Пик придётся на время с 3:00 до 15:00 завтрашнего дня, 9 сентября.

Значит возможны полярные сияния над Омском. Хотя в это время овал полярных сияний может уйти в европейскую часть России, - рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко.

Прогноз развития магнитной бури

Добавим, что причиной магнитной бури стала сильнейшая за 12 лет вспышка на Солнце, произошедшая накануне. Она может повлиять как на самочувствие людей с сердечными заболеваниями, так и на работу космических аппаратов и энергосистем на земле.

Теги  •  #Владимир Крупко #магнитная буря #полярное сияние

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  8 сентября 2017, 12:32

Удивляет разнообразие природы. С одной стороны эта магнитная буря принесет вред, а с другой может порадовать людей сиянием.

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