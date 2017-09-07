Омским абонентам испортила сотовую связь мощная вспышка на Солнце

Абоненты сотового оператора в городах Сибири, включая Омск, жалуются на проблемы со связью - предположительно, перебои происходят из-за мощной вспышки на Солнце и характерны сейчас для многих стран мира.

На проблемы со связью пожаловались абоненты TELE 2. Омские пользователи, к примеру, не могли запросить баланс или связаться со службой поддержки, или их аппарат оказывался недоступен для других звонков.

Абоненты из других городов России жалуются на полное отсутствие связи. В TELE 2 подтвердили перебои. "Действительно, в настоящий момент может наблюдаться ситуация с ограничением предоставления услуг связи. Наши специалисты работают над устранением её причин. В ближайшее время сервис будет восстановлен, и Вы сможете пользоваться услугами в полном объёме. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили администраторы официальной группы "TELE 2 Россия" в соцсети "ВКонтакте". Получить оперативный комментарий в пресс-службе макрорегиона "Сибирь" Tele2 "Омск Здесь" не удалось - мобильный телефон специалиста не отвечал.

Судя по всему, проблемы с мобильной связью в среду и четверг выходят за пределы территории России. Как пишет "Российская газета", качество сотовой связи ухудшилось также у некоторых операторов стран Европы и США. Причина, по словам руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергея Гайдаша, - мощнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце. Сейчас учёные выясняют также, был ли выброс солнечного вещества в направлении к Земле. Если это произошло, то его последствия проявятся 8-9 сентября.