Омским абонентам испортила сотовую связь мощная вспышка на Солнце
Технологии  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 15:41, последнее обновление 7 сентября 2017, 15:49  •  печать

Омским абонентам испортила сотовую связь мощная вспышка на Солнце

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Абоненты сотового оператора в городах Сибири, включая Омск, жалуются на проблемы со связью - предположительно, перебои происходят из-за мощной вспышки на Солнце и характерны сейчас для многих стран мира.

На проблемы со связью пожаловались абоненты TELE 2. Омские пользователи, к примеру, не могли запросить баланс или связаться со службой поддержки, или их аппарат оказывался недоступен для других звонков.

Абоненты из других городов России жалуются на полное отсутствие связи. В TELE 2 подтвердили перебои. "Действительно, в настоящий момент может наблюдаться ситуация с ограничением предоставления услуг связи. Наши специалисты работают над устранением её причин. В ближайшее время сервис будет восстановлен, и Вы сможете пользоваться услугами в полном объёме. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили администраторы официальной группы "TELE 2 Россия" в соцсети "ВКонтакте". Получить оперативный комментарий в пресс-службе макрорегиона "Сибирь" Tele2 "Омск Здесь" не удалось - мобильный телефон специалиста не отвечал. 

Судя по всему, проблемы с мобильной связью в среду и четверг выходят за пределы территории России. Как пишет "Российская газета", качество сотовой связи ухудшилось также у некоторых операторов стран Европы и США. Причина, по словам руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергея Гайдаша, - мощнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце. Сейчас учёные выясняют также, был ли выброс солнечного вещества в направлении к Земле. Если это произошло, то его последствия проявятся 8-9 сентября.

Теги  •  #перебои #солнце #сотовая связь

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Комментарии
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Анна Орлова  •  7 сентября 2017, 19:04

Не знаю, что там по всему миру, но у меня все работает. Две симки разных операторов. Просто не Tele2.

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Таисия Петрова  •  7 сентября 2017, 16:08

Вот и неожиданные последствия солнечных вспышек для сотовых абонентов по всему миру, чем технологичнее связь, тем больше она зависит от внешних факторов получается

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