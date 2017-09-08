Омичам покажут "танковый вальс"

На автодроме Омского автобронетанкового инженерного института по адресу пос. Черёмушки, ул. 14-й военный городок, завтра, 9 сентября, в 11.00 начнётся празднование 71-й годовщины Дня танкиста. Программа торжеств обещает стать весьма насыщенной. Будет и торжественное построение военнослужащих, и исполнение строевой песни, и концертная программа с участием творческих коллективов города. Курсанты-ремонтники покажут своё легендарное мастерство в сборке и разборке УАЗа.

Программу праздника завершит "танковый вальс" - синхронное перестроение боевых машин с производством холостых выстрелов из танковых пушек. Вход свободный.