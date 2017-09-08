Омичам покажут "танковый вальс"
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 14:50, последнее обновление 8 сентября 2017, 15:56  •  печать

Омичам покажут "танковый вальс"

Автор:

День танкиста в Омске решено отметить конкурсом строевой песни, разборкой УАЗа и "танковым вальсом".

На автодроме Омского автобронетанкового инженерного института по адресу пос. Черёмушки, ул. 14-й военный городок, завтра, 9 сентября, в 11.00 начнётся празднование 71-й годовщины Дня танкиста. Программа торжеств обещает стать весьма насыщенной. Будет и торжественное построение военнослужащих, и исполнение строевой песни, и концертная программа с участием творческих коллективов города. Курсанты-ремонтники покажут своё легендарное мастерство в сборке и разборке УАЗа.

Программу праздника завершит "танковый вальс" - синхронное перестроение боевых машин с производством холостых выстрелов из танковых пушек. Вход свободный. 

Теги  •  #курсанты #Омский танковый институт #УАЗ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичка ставила 7-летнюю дочь коленями на соль  •  сегодня, 17:32  •   1
"Росгосцирк" нашёл в Омске нового главу совета директоров  •  сегодня, 17:08
Омскстат: в Омской области произошло рекордное за 26 лет снижение цен на продукты  •  сегодня, 16:52  •   1
Язык мой - друг мой  •  сегодня, 16:20
Омич избил до смерти обидчика сестры  •  сегодня, 14:44
Скорая помощь столкнулась с ВАЗом, пострадал 2-летний ребёнок  •  сегодня, 13:54  •    •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400