Осенью на омских дорогах появится разметка горячим пластиком
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 10:18, последнее обновление 6 сентября 2017, 10:43  •  печать

Осенью на омских дорогах появится разметка горячим пластиком

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Специалисты наносят дорожную разметку на восьми улицах Омска.

Екатеринбургская компания "Трансспецстрой" продолжает нанесение разметки на городских дорогах. Ранее работы начались на улицах Нефтезаводской, Думской и 7-й Северной, сейчас разметку наносят на улицах Дианова, Богдана Хмельницкого, Масленникова, Интернациональной и Гагарина.

Продольная дорожная разметка будет нанесена с помощью разметочной машины горячим пластиком, пешеходные переходы и стоп-линии - холодным пластиком, ручным способом, - сообщил директор городского департамента транспорта Алексей Мартыненко.

В мэрии также добавили, что в дождливую погоду работы не ведутся. Нанесение разметки завершится до 30 сентября.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #департамент транспорта #дороги #дорожная разметка

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