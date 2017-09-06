Осенью на омских дорогах появится разметка горячим пластиком

Екатеринбургская компания "Трансспецстрой" продолжает нанесение разметки на городских дорогах. Ранее работы начались на улицах Нефтезаводской, Думской и 7-й Северной, сейчас разметку наносят на улицах Дианова, Богдана Хмельницкого, Масленникова, Интернациональной и Гагарина.

Продольная дорожная разметка будет нанесена с помощью разметочной машины горячим пластиком, пешеходные переходы и стоп-линии - холодным пластиком, ручным способом, - сообщил директор городского департамента транспорта Алексей Мартыненко.

В мэрии также добавили, что в дождливую погоду работы не ведутся. Нанесение разметки завершится до 30 сентября.