Омская полиция не будет возбуждать уголовные дела на маршрутчиков

Глава городского департамента транспорта Алексей Мартыненко написал несколько заявлений в полицию на омских перевозчиков, которые работают на отменённых маршрутах. Об этом сообщают "КВ". Речь идёт о маршрутах 73Н "пос. Чкаловский - ул. Стрельникова" и 322 "Красноярский тракт - МЧС № 9".

Омские чиновники считают, что выданные ранее перевозчикам карты маршрутов являются недействительными. Но сдавать эти документы бизнесмены не торопятся. Налицо, как считает Мартыненко, осуществление перевозчиками незаконной предпринимательской деятельности и самоуправство.

Полицейские опросили владельцев маршрутов. Выяснилось, что ещё идут суды по отменённым маршрутам и решение не вынесено, также как и по жалобе, находящейся на рассмотрении в антимонопольной службе. Более того, бизнесмены состоят на учёте в налоговой и ведут легальный бизнес. Собрав эти фаты, в полиции решили, что состава уголовного преступления здесь нет. Взаимоотношения перевозчиков и мэрии носят гражданско-правовой характер.