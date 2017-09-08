Омская полиция не будет возбуждать уголовные дела на маршрутчиков
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 07:43, последнее обновление 8 сентября 2017, 09:57  •  печать

Омская полиция не будет возбуждать уголовные дела на маршрутчиков

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В департаменте транспорта считают, что некоторые перевозчики ведут нелегальную предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров.

Глава городского департамента транспорта Алексей Мартыненко написал несколько заявлений в полицию на омских перевозчиков, которые работают на отменённых маршрутах. Об этом сообщают "КВ". Речь идёт о маршрутах 73Н "пос. Чкаловский - ул. Стрельникова" и 322 "Красноярский тракт - МЧС № 9".

Омские чиновники считают, что выданные ранее перевозчикам карты маршрутов являются недействительными. Но сдавать эти документы бизнесмены не торопятся. Налицо, как считает Мартыненко, осуществление перевозчиками незаконной предпринимательской деятельности и самоуправство.

Полицейские опросили владельцев маршрутов. Выяснилось, что ещё идут суды по отменённым маршрутам и решение не вынесено, также как и по жалобе, находящейся на рассмотрении в антимонопольной службе. Более того, бизнесмены состоят на учёте в налоговой и ведут легальный бизнес. Собрав эти фаты, в полиции решили, что состава уголовного преступления здесь нет. Взаимоотношения перевозчиков и мэрии носят гражданско-правовой характер.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #дороги #маршрутка

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