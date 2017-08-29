"СимфоРокПарк" в Омске пройдёт с огоньком

Омская филармония предлагает любителям музыки уже третий неформатный проект - "СимфоРокПарк". Почти весь день под открытым небом будет звучать рок-музыка, в том числе композиции Егора Летова. Планируется, что вечер закончится фаер-шоу.

1 сентября, в День знаний, вслед за уже полюбившимся омичам "СимфоПарком" и "JazzПарком", их ждёт новый проект - "СимфоРокПарк". Со сцены прозвучит разнообразная по стилистике рок-музыка: от симфо&джаз-рока до панк-рока и стоунера. Организацией именно такого рода опен-эйра Омская филармония намерена привлечь молодёжную публику на концерты, в том числе классической музыки.

Пределы творческих исканий не исчерпаны. После того как мы заявили "СимфоРокПарк, звучали мнения, что рок - это не для Омской филармонии. Но у нас есть задача - привлечь молодёжную публику. Не секрет, что на классическую музыку молодёжь не очень охотно идёт. Мы изучали этот вопрос, и нам показалось, что мы сможем привлечь новую аудиторию, молодёжь, - рассказала директор Омской филармонии Ирина Лапшина. - Мы не знаем, как всё получится. Для нас это определённый риск, и многие придут послушать, что из этого выйдет. Сегодня нужно пробовать соединять всё, в том числе и необычное - рок-группу и симфонический оркестр.

Ирина Лапшина

Кульминацией фестиваля как раз и станет масштабный концерт симфонического рока: на сцену выйдет Омский академический симфонический оркестр и московский бас-гитарист, приглашённый музыкант многих известных коллективов Антон Давидянц. Для омского коллектива исполнять рок-композиции уже не впервой - оркестр исполнял премьеру Симфонии № 6 b "Концерт для рок-группы с оркестром" петербургского композитора Юрия Козулина. В рамках оркестра Омской филармонии существует омская рок-группа Whiskey Brothers.

Рок - для нас это не новое направление, тем более что оркестр у нас универсальный. Мы играем и рок, и любую классику, - сообщил руководитель омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев. - Мы будем играть премьеру сочинения, которое было написано недавно, вот только что набрали ноты. Это "Концерт для бас-гитары с оркестром". Ещё играет клавишник и ударник. Концерт написан, условно говоря, в джазовой манере. Начнём музыкой из The Beatles, Metallica, Deep Purple. Никто из нашего коллектива не был против такого исполнения. Все когда-то были молодыми, и я тоже в юности фанател от классики рока, потом по металлу. Для нас это не чужая музыка.

Дмитрий Васильев

Омичи станут первыми, кто услышит рок-концерт для бас-гитары с оркестром Александра Розенблата. Причём это произведение композитор написал специально для омского фестиваля. Также оркестр исполнит две аранжировки композиций Егора Летова, солистом в которых выступит экс-гитарист группы "Гражданская оборона" Александр Чеснаков. Под занавес вечера выступит омский блюз-роковый дуэт Groggy.

Планируется, что закончится мероприятие красочным фейерверком. "Мы договорились с одной компанией, но так получается, что у них остаётся один человек, остальные должны уехать. Но мы ещё обговариваем, что мы хотим закончить концерт фаер-шоу на сцене, с огоньком", - сообщила Ирина Лапшина.

Что касается цен на билеты, то они будут ниже, чем на "Симфопарк" и "Jazzпарк". Детям до 7 лет вход бесплатный. Билет для школьников - 150 руб., для взрослых - 300 руб.

Интервью с участниками "СимфоРокПарка" слушайте в четверг, 31 августа, с 18.00 до 19.00 в эфире "Радио Сибирь".

Фото: Илья Петров