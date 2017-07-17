Миллиардные долги омичей банки передали коллекторам
Экономика  •  17 июля 2017, 09:43, последнее обновление 17 июля 2017, 10:19  •  печать

Миллиардные долги омичей банки передали коллекторам

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Задолженность физических лиц в размере 7,2 млрд руб. передана омскими банкирами на аутсорсинг.

Как сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), банки в среднем передают в работу коллекторских агентств порядка 50-60 % от общего объёма всей просроченной задолженности физических лиц. Стоит отметить, что за прошедший год рынок агентского взыскания впервые за четыре года показал снижение по отношению к предыдущему периоду на 24 %. Данная тенденция характерна для всех регионов России.

Омская область входит в двадцатку регионов с наибольшим объёмом банковского аутсорсинга. Прииртышье расположилось на 18 месте. Омские банки передали коллектором задолженность в размере 7,2 млрд руб. Лидером по объёму передаваемой задолженности стала Москва (42,9 млрд руб.), далее идёт Московская область (23,5 млрд руб.), Краснодарский край (17,2 млрд руб.), Тюменская область (15,6 млрд руб.). Замыкает пятёрку Санкт-Петербург (15,4 млрд руб.).

Структура портфеля передаваемых долгов схожа практически во всех регионах. 32,9 % приходится на кредитные карты, 58 % - на кредиты наличными, на авто - 9 %, на ипотеку - 0,1 %.

Теги  •  #банк #долг #коллектор #кредит

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Комментарии
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Анна Мишина  •  17 июля 2017, 11:43

Еще бы они работали законными методами, к ним бы тогда никаких претензий не было.

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Роман Орехов  •  17 июля 2017, 10:11

Серьёзные суммы переданы, так и не знаешь какие обороты в коллекторных агентствах, а там миллиарды в работе, то то то по всей стране чрезмерное рвение их работников обсуждают, есть за что работать оказывается.

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