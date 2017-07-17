Миллиардные долги омичей банки передали коллекторам

Как сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), банки в среднем передают в работу коллекторских агентств порядка 50-60 % от общего объёма всей просроченной задолженности физических лиц. Стоит отметить, что за прошедший год рынок агентского взыскания впервые за четыре года показал снижение по отношению к предыдущему периоду на 24 %. Данная тенденция характерна для всех регионов России.

Омская область входит в двадцатку регионов с наибольшим объёмом банковского аутсорсинга. Прииртышье расположилось на 18 месте. Омские банки передали коллектором задолженность в размере 7,2 млрд руб. Лидером по объёму передаваемой задолженности стала Москва (42,9 млрд руб.), далее идёт Московская область (23,5 млрд руб.), Краснодарский край (17,2 млрд руб.), Тюменская область (15,6 млрд руб.). Замыкает пятёрку Санкт-Петербург (15,4 млрд руб.).

Структура портфеля передаваемых долгов схожа практически во всех регионах. 32,9 % приходится на кредитные карты, 58 % - на кредиты наличными, на авто - 9 %, на ипотеку - 0,1 %.