Омича, снимавшего Сибирский марафон с квадрокоптера, оштрафовали
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 10:30, последнее обновление 7 сентября 2017, 10:49  •  печать

Омича, снимавшего Сибирский марафон с квадрокоптера, оштрафовали

Автор:

Полёт беспилотника над Соборной площадью оказался несанкционированным.

Ространснадзор привлёк к административной ответственности жителя Омска, который 5 августа с помощью квадрокоптера снимал Сибирский международный марафон. Позже фотографии появились в интернете и привлекли внимание транспортных прокуроров.

Район кинотеатра "Маяковский" относится к пространству класса "С", и полёты аппаратов там должны производиться только при наличии разрешения. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, разрешение и план полёта радиоуправляемого беспилотника DJI Hhanfin 3 PRO предоставлены не были. По статье КоАП "Нарушение правил использования воздушного пространства" фотограф оштрафован на 5 тыс. руб.

Теги  •  #квадрокоптер #прокуратура #Сибирский международный марафон #штраф

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юрий Суворов  •  7 сентября 2017, 11:46

Вот так. Теперь детские вертолетики осталось запретить и бумажные самолетики тоже.

Ответить
Последние новости
Омич ударил топором 8-летнего брата и сломал ему позвоночник  •  сегодня, 12:19
Горожане задолжали "Омскводоканалу" почти 640 млн рублей  •  сегодня, 11:35  •   1
LIVE: "Как защититься от коллекторов: важная информация"  •  сегодня, 11:33  •   1  •  
Омский банк "Сириус" хочет обанкротить московскую компанию  •  сегодня, 11:09
Омская компания заплатит 500 тысяч рублей за незаконную добычу полезных ископаемых  •  сегодня, 10:50
В Омске пьяный водитель "шестёрки" попал под грузовик  •  сегодня, 10:14  •   2
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400