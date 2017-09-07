Омича, снимавшего Сибирский марафон с квадрокоптера, оштрафовали

Ространснадзор привлёк к административной ответственности жителя Омска, который 5 августа с помощью квадрокоптера снимал Сибирский международный марафон. Позже фотографии появились в интернете и привлекли внимание транспортных прокуроров.

Район кинотеатра "Маяковский" относится к пространству класса "С", и полёты аппаратов там должны производиться только при наличии разрешения. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, разрешение и план полёта радиоуправляемого беспилотника DJI Hhanfin 3 PRO предоставлены не были. По статье КоАП "Нарушение правил использования воздушного пространства" фотограф оштрафован на 5 тыс. руб.