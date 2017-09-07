Самыми востребованными в Омске оказались банкиры
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 10:22  •  печать

Самыми востребованными в Омске оказались банкиры

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Конкуренция среди соискателей по итогам трёх летних месяцев осталась на прежнем уровне. На четыре поданных резюме приходится одна вакансия.

Портал HeadHunter определил тренды на рынке труда лета-2017. По данным аналитиков, рост вакансий за три летних месяца в Омске составил 47 %. Активней всего росло число предложений для банковской сферы (+123 %), "Закупки" (+117 %) и в "Производстве" (+109 %).

Конкуренция среди соискателей в нашем городе осталась на прежнем уровне и составила 4,5 резюме на одно предложение. В августе конкурс вырос до 4,8.

- Соискатели, в отличие от работодателей, этим летом делали всё как обычно - начали искать работу ближе к осени, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. - Обычно так же происходит и с вакансиями, когда активность работодателей несколько затихает с началом лета. Но в этом году наблюдалась обратная ситуация, компании активно искали персонал.

Добавим, рабочие стали самыми активными кандидатами этого лета (рост 101 %), зато самыми спокойными оказались специалисты сферы управления персоналом. Здесь рост числа соискателей составил всего 5 %.

Теги  •  #поиск #работа #резюме

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