Прививки против гриппа поставили больше 130 тысяч омичей

Несмотря на то, что вирусы гриппа на территории области пока не циркулируют, жители региона продолжают проходить вакцинацию.

На территории области продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, общее число привитых против гриппа в Омской области составляет 137 367 человек, что составляет 17,4 % от общего числа населения. Всего в области предстоит привить 791 тыс. человек, в том числе 250 тыс. детей.

- Противогриппозные вакцины отвечают международным стандартам, вызывают формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, - отметили в ведомстве.

Добавим, что прививки можно получить бесплатно в поликлиниках по месту жительства, по месту работы, а также в образовательных учреждениях (детских садах, школах, вузах).

Массовая иммунизация населения должна завершиться не позднее 1 ноября - даты начала эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.