Прививки против гриппа поставили больше 130 тысяч омичей

На территории области продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, общее число привитых против гриппа в Омской области составляет 137 367 человек, что составляет 17,4 % от общего числа населения. Всего в области предстоит привить 791 тыс. человек, в том числе 250 тыс. детей.
- Противогриппозные вакцины отвечают международным стандартам, вызывают формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, - отметили в ведомстве.
Добавим, что прививки можно получить бесплатно в поликлиниках по месту жительства, по месту работы, а также в образовательных учреждениях (детских садах, школах, вузах).
Массовая иммунизация населения должна завершиться не позднее 1 ноября - даты начала эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.