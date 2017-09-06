Прививки против гриппа поставили больше 130 тысяч омичей
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 16:49, последнее обновление 6 сентября 2017, 16:56  •  печать

Прививки против гриппа поставили больше 130 тысяч омичей

Автор:

Несмотря на то, что вирусы гриппа на территории области пока не циркулируют, жители региона продолжают проходить вакцинацию.

На территории области продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, общее число привитых против гриппа в Омской области составляет 137 367 человек, что составляет 17,4 % от общего числа населения. Всего в области предстоит привить 791 тыс. человек, в том числе 250 тыс. детей.

- Противогриппозные вакцины отвечают международным стандартам, вызывают формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, - отметили в ведомстве.

Добавим, что прививки можно получить бесплатно в поликлиниках по месту жительства, по месту работы, а также в образовательных учреждениях (детских садах, школах, вузах).

Массовая иммунизация населения должна завершиться не позднее 1 ноября - даты начала эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Теги  •  #вакцина #ОРВИ #прививка #Роспотребнадзор

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омским чиновникам запретили воровать деньги музея истории России  •  сегодня, 17:55  •   1
Омский завод утеплит танк Т-80  •  сегодня, 17:48  •   1
Прожиточный минимум омичей вырос на 419 рублей  •  сегодня, 16:24
В Омске пенсионер спустя полгода заметил кражу 150 тысяч рублей  •  сегодня, 16:03
Омский предприниматель не заплатил почти 2,3 млн рублей налогов  •  сегодня, 15:41  •   1
Омич строит первый в городе крытый скейтпарк  •  сегодня, 13:52  •   2  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400