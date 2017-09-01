В двух поселках Омской области снят карантин по АЧС
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 20:07, последнее обновление 1 сентября 2017, 20:07  •  печать

В двух поселках Омской области снят карантин по АЧС

Автор:

Омский губернатор Виктор Назаров подписал указ об отмене с 31 августа 2017 г. карантина по африканской чуме свиней в селе Харино Омского муниципального района и деревне Камышино Оконешниковского муниципального района.

О ликвидации очагов АЧС в Харино и Камышино в пятницу сообщили в главном управлении ветеринарии региона. В ведомстве отметили, что после отмены карантина в этих населенных пунктах, а также в первой и второй угрожаемой зонах возле них до 1 марта 2018 г. введен ряд ограничений. В частности, запрещены вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством, реализация свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством и закуп свиней у населения.

Теги  •  #карантин #свинья #чума

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
​Синоптики пообещали омичам дождливое начало сентября  •  сегодня, 17:16  •   1
Для нового спектакля Омской драмы готовят дрессированных собак  •  сегодня, 17:00
Омичи почтут память погибших в терактах  •  сегодня, 16:46
В Тарском районе нашли новый очаг бешенства  •  сегодня, 16:30
Омич угнал машину друга и разбил её о столб  •  сегодня, 16:21  •   4
В мясе птицефабрики "Сибирская" обнаружили сальмонелл  •  сегодня, 15:40  •   2
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400