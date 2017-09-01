В двух поселках Омской области снят карантин по АЧС

О ликвидации очагов АЧС в Харино и Камышино в пятницу сообщили в главном управлении ветеринарии региона. В ведомстве отметили, что после отмены карантина в этих населенных пунктах, а также в первой и второй угрожаемой зонах возле них до 1 марта 2018 г. введен ряд ограничений. В частности, запрещены вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством, реализация свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством и закуп свиней у населения.