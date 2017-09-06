Омская доярка может стать лучшей в стране

В XXVI Всероссийском конкурсе на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров, который стартовал накануне в Мордовии, принимает участие доярка из Большереченского района Омской области.
- В соревнованиях принимают участие 66 конкурсантов из 60 регионов Российской Федерации. Судейская бригада состоит из 36 судей. Омскую область на конкурсе представляет оператор машинного доения коров ООО "Лидер" Большереченского района Анна Гришина, - сообщили в облправительстве.
В ходе конкурса дояркам предстоит показать свои навыки в сборке и разборке доильного аппарата, санитарной подготовке, а также продемонстрировать теоретические знания и доение коров в доильном зале.
Фото: omskportal.ru
Давненько не слышно было о таком конкурсе и популяризации профессии среди животноводов, удачи и победы нашей землячке
Сегодня рабочие профессии потеряли популярность. Пусть такие мероприятия проводятся почаще.