Омской области выделят 363 миллиона рублей на ремонт подъездов к деревням

Росавтодор распределил субсидии субъектам Федерации в рамках реализации в 2018 году программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Омская область получит 363 млн рублей, и это наибольшая субсидия среди сибирских регионов.
Уже известно, что эти средства пойдут на реконструкцию 12 объектов и строительство одного нового участка. Общая протяжённость таких дорог составит около 27 км. Новый подъезд появится к деревне Васьковка (Черлакский район). Реконструированы будут следующие участки:
- "Шербакуль - Солнцево" - Кудук-Чилик, Шербакульский район;
- подъезд к аулу Илеу, Москаленский район;
- Оконешниково - Стрельниково, Оконешниковский район;
- подъезд к деревне Приозерка, Тюкалинский район;
- подъезд к д. Малая Степнинка, Марьяновский район;
- подъезд к д. Кипо-Кулары, Тевризский район;
- подъезд к д. Дубровка, Горьковский район;
- подъезд к д. Николаевка от "Старосолдатское - Колосовка", Колосовский район;
- подъезд к д. Щегловка, Полтавский район;
- подъезд к д. Яковлевка, Горьковский район;
- участок дороги от трассы Таврическое - Луговое "Тихвинка - Новоуральский - Пристанское" до д. Солоновка Луговского сельского поселения, Таврический район;
- подъездная дорога к производственной линии по переработке круп в с. Новосанжаровка, Русско-Полянский район.
Реконструкция предполагает устройство основания дороги из песка и щебня и покрытия из асфальтобетона.