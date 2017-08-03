Омской области выделят 363 миллиона рублей на ремонт подъездов к деревням

Росавтодор распределил субсидии субъектам Федерации в рамках реализации в 2018 году программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Омская область получит 363 млн рублей, и это наибольшая субсидия среди сибирских регионов.

Уже известно, что эти средства пойдут на реконструкцию 12 объектов и строительство одного нового участка. Общая протяжённость таких дорог составит около 27 км. Новый подъезд появится к деревне Васьковка (Черлакский район). Реконструированы будут следующие участки:

- "Шербакуль - Солнцево" - Кудук-Чилик, Шербакульский район;

- подъезд к аулу Илеу, Москаленский район;

- Оконешниково - Стрельниково, Оконешниковский район;

- подъезд к деревне Приозерка, Тюкалинский район;

- подъезд к д. Малая Степнинка, Марьяновский район;

- подъезд к д. Кипо-Кулары, Тевризский район;

- подъезд к д. Дубровка, Горьковский район;

- подъезд к д. Николаевка от "Старосолдатское - Колосовка", Колосовский район;

- подъезд к д. Щегловка, Полтавский район;

- подъезд к д. Яковлевка, Горьковский район;

- участок дороги от трассы Таврическое - Луговое "Тихвинка - Новоуральский - Пристанское" до д. Солоновка Луговского сельского поселения, Таврический район;

- подъездная дорога к производственной линии по переработке круп в с. Новосанжаровка, Русско-Полянский район.

Реконструкция предполагает устройство основания дороги из песка и щебня и покрытия из асфальтобетона.