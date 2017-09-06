В ОмГПУ в нынешнем учебном году повысили проходной балл
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 11:19, последнее обновление 6 сентября 2017, 11:20  •  печать

В ОмГПУ в нынешнем учебном году повысили проходной балл

Автор:

Омский государственный педагогический университет подвёл итоги приёмной кампании на очную форму обучения.

По информации приёмной комиссии ОмГПУ, результаты набора в вуз в сравнении с предыдущим годом демонстрируют положительную динамику. Повысились конкурс и проходной балл на факультеты ОмГПУ. К примеру, на факультете иностранных языков проходной балл составил 244, на факультете экономики, менеджмента, сервиса и туризма - 209, на факультете истории, философии и права - 213, на филологическом факультете - 201. Средний балл ЕГЭ студентов, поступивших на первый курс, превысил 64. В вузе заполнено более 1200 бюджетных мест.

На очную форму обучения за счёт средств физических и юридических лиц по программам бакалавриата и магистратуры поступили 178 студентов, что на 5 % больше в сравнении с предыдущим годом. Увеличилось и число студентов, обучающихся на основе договоров о целевой подготовке. Среди этой категории абитуриентов был также высокий конкурс. Увеличение числа поступивших обучающихся отмечено в Академическом лицее и Университетском колледже ОмГПУ.

Теги  •  #ЕГЭ #иностранный язык #ОмГПУ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
"Омские Ястребы" неудачно стартовали в первенстве МХЛ  •  сегодня, 10:35
В Омске ищут двойников Моцарта  •  сегодня, 10:26  •   2
Омский предприниматель скрыл от государства 14 миллионов рублей  •  сегодня, 10:10  •   1
"Авангард" впервые в сезоне выиграл на выезде  •  сегодня, 09:47  •   1
По фактам мошенничества в омском банке "Сириус" возбудили уголовное дело  •  вчера, 18:57  •   1
Грабитель выронил на месте преступления обувь и украденный телефон  •  вчера, 17:24  •   3
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400