В ОмГПУ в нынешнем учебном году повысили проходной балл

По информации приёмной комиссии ОмГПУ, результаты набора в вуз в сравнении с предыдущим годом демонстрируют положительную динамику. Повысились конкурс и проходной балл на факультеты ОмГПУ. К примеру, на факультете иностранных языков проходной балл составил 244, на факультете экономики, менеджмента, сервиса и туризма - 209, на факультете истории, философии и права - 213, на филологическом факультете - 201. Средний балл ЕГЭ студентов, поступивших на первый курс, превысил 64. В вузе заполнено более 1200 бюджетных мест.

На очную форму обучения за счёт средств физических и юридических лиц по программам бакалавриата и магистратуры поступили 178 студентов, что на 5 % больше в сравнении с предыдущим годом. Увеличилось и число студентов, обучающихся на основе договоров о целевой подготовке. Среди этой категории абитуриентов был также высокий конкурс. Увеличение числа поступивших обучающихся отмечено в Академическом лицее и Университетском колледже ОмГПУ.