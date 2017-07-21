ОмГПУ начнет сотрудничество с немецкими вузами

ОмГПУ и Университет города Байрота из Германии заключили договор о создании концепции межвузовского образовательного центра.

В Омске 19 июля состоялись переговоры между немецким Университетом города Байройта, московским Институтом этнокультурного образования, а также ОмПГУ и ОмГУ им. Достоевского. Мероприятие прошло во время визита германской делегации, прошедшей под руководством регионального Правительства и Минобразования Омской области на базе "Российско-немецкого дома".

Во время встречи была создана рабочая группа для разработки концепции межвузовского образовательного центра для российских немцев. Участники встречи решили заключить договор о сотрудничестве между Университетом города Байройта и ОмГПУ.

Учебные заведения будут совместно реализовывать германо-российские гранты в области науки на паритетной основе, а также осуществлять публикации в научных журналах, издаваемых университетами. Кроме того, университет Байрота и ОмГПУпримут участие в Международной языковой научно-практической конференции.