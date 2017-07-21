ОмГПУ начнет сотрудничество с немецкими вузами
Общество  •  21 июля 2017, 14:46, последнее обновление 21 июля 2017, 14:48  •  печать

ОмГПУ начнет сотрудничество с немецкими вузами

Автор:

ОмГПУ и Университет города Байрота из Германии заключили договор о создании концепции межвузовского образовательного центра.

В Омске 19 июля состоялись переговоры между немецким Университетом города Байройта, московским Институтом этнокультурного образования, а также ОмПГУ и ОмГУ им. Достоевского. Мероприятие прошло во время визита германской делегации, прошедшей под руководством регионального Правительства и Минобразования Омской области на базе "Российско-немецкого дома".

Во время встречи была создана рабочая группа для разработки концепции межвузовского образовательного центра для российских немцев. Участники встречи решили заключить договор о сотрудничестве между Университетом города Байройта и ОмГПУ.

Учебные заведения будут совместно реализовывать германо-российские гранты в области науки на паритетной основе, а также осуществлять публикации в научных журналах, издаваемых университетами. Кроме того, университет Байрота и ОмГПУпримут участие в Международной языковой научно-практической конференции.

Теги  •  #Германия #образование #ОмГПУ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске КамАЗ с щебнем врезался в пассажирскую "Газель"  •  сегодня, 17:20  •    •  
Исполняющий обязанности мэра Омска решил не увольнять заместителей Двораковского  •  сегодня, 16:56  •   1
Омичка осталась без денег и авиабилетов из-за интернет-мошенников  •  сегодня, 16:15
Сумма выплат омским вкладчикам банка "Югра" составит 2,5 млрд руб.  •  сегодня, 13:53  •   1
Юрий Тетянников готовится стать вице-мэром Омска  •  сегодня, 13:06
В ДТП на трассе Омск - Тюмень три человека пострадали и один погиб  •  сегодня, 12:45  •   1  •  
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400