Проспект Маркса на пять дней станет однополосным

Схема движения транспорта в районе домов № 38 и 45 по проспекту Карла Маркса (между остановками "Цирк" и "Хлебозавод") меняется в связи с ремонтом трамвайного пути. На этом участке с 20:00 7 сентября до 17:00 9 сентября закрывается движение по нечётной стороне проспекта, а с 20:00 9 сентября до 17:00 11 сентября - по чётной стороне. Встречное движение автотранспорта будет организовано по одной полосе.

В городском департаменте транспорта также добавили, что с 7 по 11 сентября троллейбусы не будут ходить до железнодорожного вокзала. Их последней остановкой будет "Трамвайное депо".