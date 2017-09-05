Проспект Маркса на пять дней станет однополосным
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 15:14, последнее обновление 5 сентября 2017, 15:17  •  печать

Проспект Маркса на пять дней станет однополосным

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Организация движения по центральной улице Омска временно изменится.

Схема движения транспорта в районе домов № 38 и 45 по проспекту Карла Маркса (между остановками "Цирк" и "Хлебозавод") меняется в связи с ремонтом трамвайного пути. На этом участке с 20:00 7 сентября до 17:00 9 сентября закрывается движение по нечётной стороне проспекта, а с 20:00 9 сентября до 17:00 11 сентября - по чётной стороне. Встречное движение автотранспорта будет организовано по одной полосе.

В городском департаменте транспорта также добавили, что с 7 по 11 сентября троллейбусы не будут ходить до железнодорожного вокзала. Их последней остановкой будет "Трамвайное депо".

Теги  •  #движение транспорта #департамент транспорта #дороги #проспект Карла Маркса

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