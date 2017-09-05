В Омске самой "убитой" стала объездная дорога у "Континента"

Омичи считают, что в первую очередь ремонт также необходим улице Доковская и проспектам Менделеева и Комарова.

Областной Минстрой подвёл первые итоги голосования за ремонт дорог в Омске, который запланирован на 2018 год. За неделю проголосовало почти пять тысяч омичей. Более половины из них приняли участие в опросе за улицы Кировского и Советского округов. Приоритет жители региона отдали объездной дороге у "Континента", от ул. Енисейской до ул. Конева. За нее проголосовало более 600 горожан.

На втором месте по популярности оказалась ул. Доковская (459 голосов). Третье разделили пр. Менделеева и Комарова (по 400 человек). Также омичи считают, что больше всего в ремонте нуждается ул. Семиреченская, пр. Карла Маркса, Окружная дорога (от пр. Космического до ул. Барабинской), ул. Красный путь, ул. Красный пахарь и дорога от ул. Завертяева до Пушкинского тракта. Наименее популярной оказалась ул. М. Леонова. За неё проголосовало лишь девять человек.

В комментариях к голосованию пользователи могли добавлять свои варианты, не вошедшие в перечень. Чаще всего к числу наиболее проблемных дорог респонденты относят ул. 2-ю Производственную, ул. Завертяева и ул. Сыропятскую.

- Представители дорожных служб готовы прислушаться к мнениям горожан и рассмотреть все предложения, а также в случае экономии средств по итогам торгов внести указанные дороги в перечень ремонта. Так в текущем году на сэкономленные средства удалось дополнительно отремонтировать пр. Мира, - добавили в Минстрое.

Напомним, голосование, организованное главным строительным ведомством региона, проходит в официальной группе федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в социальной сети ВКонтакте. Жителям региона предлагается из 37 дорог, включённых в предварительный перечень, выбрать ту, которая более всего нуждается в ремонте. Проголосовать можно здесь.