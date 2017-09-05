Продан якутский ресторан обанкротившейся омской компании
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 13:40  •  печать

Продан якутский ресторан обанкротившейся омской компании

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Фирма "Праздник жизни" купила за 18,83 млн руб. ресторан, который некогда принадлежал омской компании "Партнёр СВ".

Сообщение о заключении сделки купли-продажи размещено на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Об этом сообщили sibnovosti.ru. Так, ресторан площадью 793,2 кв. м на ул. Богдана Чижика в Якутске вместе с земельным участком в 2,1 тыс. кв. м был выставлен изначально за 23,53 млн руб., но в ходе торгов цена была снижена. При этом в базе данных сообщается, что по этому адресу работал ресторан Duets.

Процедура наблюдения была введена в ООО "Партнёр СВ" в ноябре 2015 года по иску "ЮниКредит Банка", а конкурсное производство - в марте 2016-го. Требования банка составляют 218,95 млн руб. В документах арбитражного разбирательства указывается, что долг возник в связи с тем, что по кредитам банка не рассчиталось ООО "Сибирский деликатес", когда-то являющееся крупным предприятием пищевой промышленности Омска. Компания "Партнёр СВ" выступала поручителем при кредитовании. В ЕГРЮЛ единственным учредителем ООО "Партнёр СВ" указан Алексей Шамаев, который также возглавлял "Сибирский деликатес". Между тем ООО "Праздник жизни", которое купило ресторан, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Якутске и занимается ресторанной деятельностью.

Теги  •  #банкротство #компания

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