Продан якутский ресторан обанкротившейся омской компании

Сообщение о заключении сделки купли-продажи размещено на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Об этом сообщили sibnovosti.ru. Так, ресторан площадью 793,2 кв. м на ул. Богдана Чижика в Якутске вместе с земельным участком в 2,1 тыс. кв. м был выставлен изначально за 23,53 млн руб., но в ходе торгов цена была снижена. При этом в базе данных сообщается, что по этому адресу работал ресторан Duets.

Процедура наблюдения была введена в ООО "Партнёр СВ" в ноябре 2015 года по иску "ЮниКредит Банка", а конкурсное производство - в марте 2016-го. Требования банка составляют 218,95 млн руб. В документах арбитражного разбирательства указывается, что долг возник в связи с тем, что по кредитам банка не рассчиталось ООО "Сибирский деликатес", когда-то являющееся крупным предприятием пищевой промышленности Омска. Компания "Партнёр СВ" выступала поручителем при кредитовании. В ЕГРЮЛ единственным учредителем ООО "Партнёр СВ" указан Алексей Шамаев, который также возглавлял "Сибирский деликатес". Между тем ООО "Праздник жизни", которое купило ресторан, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Якутске и занимается ресторанной деятельностью.