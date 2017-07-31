Омский дом печати признан банкротом за долг в 639 тыс. руб.

27 июля Арбитражный суд Омской области признал банкротом АО "Омский дом печати". На предприятии введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Об этом ходатайствовал временный управляющий компании Алексей Белов.

Как сказано в решении арбитража, в результате проведённого анализа финансового состояния должника, управляющим установлена неплатежеспособность Омского дома печати и восстановить её не представляется возможным. Причина – компания не ведёт производственную деятельности и не имеет активов и источников их приобретения.

Напомним, в конце прошлого года с заявлением о банкротстве предприятия в омский арбитраж обратилось ОАО "Советская Сибирь" - крупнейшее за Уралом издательство. Долг перед кредитором составил 639 тыс. руб. "Советская Сибирь" располагается в том же здании, что и омская компания, и эта сумма – долг за уборку и обслуживание помещений Дома печати. На тот момент Алексей Белов заявлял корреспонденту "Омск Здесь", что банкротства можно избежать, поскольку долг невелик и всё будет зависеть от количества кредиторов, которые заявятся в рамках банкнотного дела.

Основным видом деятельности АО "Омский дом печати" является печать газет. Собственником акционерного общества является Российская Федерация в лице федерального Минимущества. Добавим, нынешнее банкротство для омского предприятия второе по счёту. Ранее Дому печати удалось рассчитаться с кредиторами и выйти из процедуры банкротства.