Известный омский строитель Дмитрий Передельский избежал банкротства

Омский арбитраж признал необоснованным заявление ООО "СнабРемонт" о банкротстве как физического лица - Дмитрия Передельского - руководителя компании "ДомСтройОмск", известного также как инициатора первого в Омске референдума. Напомним, застройщик "Квартала Романтиков" заявлял ИА "Омск Здесь", что своего банкротства он не допустит. В итоге производство по делу было прекращено.

Между тем Арбитражный суд Омской области рассматривает дело о банкротстве самого ООО "ИСК ДомСтройОмск", которое из Крыма перенесли в Омск. Компания получила крымскую прописку, но строительство домов также продолжается в Прииртышье.