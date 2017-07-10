Известный омский строитель Дмитрий Передельский избежал банкротства
Экономика  •  10 июля 2017, 15:48  •  печать

Известный омский строитель Дмитрий Передельский избежал банкротства

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Арбитражный суд закрыл банкротное дело главы строительной компании "ДомСтройОмск".

Омский арбитраж признал необоснованным заявление ООО "СнабРемонт" о банкротстве как физического лица - Дмитрия Передельского - руководителя компании "ДомСтройОмск", известного также как инициатора первого в Омске референдума. Напомним, застройщик "Квартала Романтиков" заявлял ИА "Омск Здесь", что своего банкротства он не допустит. В итоге производство по делу было прекращено.

Между тем Арбитражный суд Омской области рассматривает дело о банкротстве самого ООО "ИСК ДомСтройОмск", которое из Крыма перенесли в Омск. Компания получила крымскую прописку, но строительство домов также продолжается в Прииртышье.

Теги  •  #Арбитражный суд #банкротство #Дмитрий Передельский #Крым

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