В Омске открыли улицу Ленина для сквозного движения

Одна полоса дороги теперь доступна для движения машин. Целиком улицу Ленина откроют в ноябре.

В Омске на этих выходных открыли одну полосу для сквозного движения на улице Ленина. Теперь автомобили смогут проехать от Юбилейного моста до Ленинградского моста.

На второй половине дороги ремонт продолжается. Сейчас подрядчик "ИдеалСтрой" выполняет ремонтные дороги в соответствии с планом. Открытие улицы Ленина планируется в ноябре.