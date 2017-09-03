В Омске открыли улицу Ленина для сквозного движения

В Омске на этих выходных открыли одну полосу для сквозного движения на улице Ленина. Теперь автомобили смогут проехать от Юбилейного моста до Ленинградского моста.
На второй половине дороги ремонт продолжается. Сейчас подрядчик "ИдеалСтрой" выполняет ремонтные дороги в соответствии с планом. Открытие улицы Ленина планируется в ноябре.
Наконец то хоть в одну сторону открыли, а то приходилось объезжать каждый день этот участок по пути с работы домой, думаю многих обрадует новость так же как и меня
Быстрей бы уже закончили, это все вызывает у меня трудности с быстрым проездом на работу.