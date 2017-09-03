В Омске открыли улицу Ленина для сквозного движения
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  3 сентября 2017, 15:02, последнее обновление 3 сентября 2017, 15:06  •  печать

В Омске открыли улицу Ленина для сквозного движения

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Одна полоса дороги теперь доступна для движения машин. Целиком улицу Ленина откроют в ноябре.

В Омске на этих выходных открыли одну полосу для сквозного движения на улице Ленина. Теперь автомобили смогут проехать от Юбилейного моста до Ленинградского моста.

На второй половине дороги ремонт продолжается. Сейчас подрядчик "ИдеалСтрой" выполняет ремонтные дороги в соответствии с планом. Открытие улицы Ленина планируется в ноябре.

Теги  •  #ИдеалСтрой #ремонт #улица Ленина

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Комментарии
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Роман Орехов  •  3 сентября 2017, 20:32

Наконец то хоть в одну сторону открыли, а то приходилось объезжать каждый день этот участок по пути с работы домой, думаю многих обрадует новость так же как и меня

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Олег Конанов  •  3 сентября 2017, 15:36

Быстрей бы уже закончили, это все вызывает у меня трудности с быстрым проездом на работу.

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