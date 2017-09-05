Омичей позвали на семейный фестиваль

9 сентября на "Зелёном острове" пройдёт марафон "Спорт. Искусство. Интеллект", в котором смогут поучаствовать семейные команды с детьми в возрасте от 3 до 10 лет. Приём заявок начался уже сегодня.

В эту субботу в парке пройдут спортивные конкурсы, творческие и интеллектуальные испытания для омских семей. Программа мероприятий включит в себя "Весёлые старты", дартс, метание мяча, боулинг, прыжки на скакалке, прыжки в длину, флорбол и туристическую полосу.

В творческом конкурсе омичи покажут свои способности в рисовании, лепке и актёрском мастерстве. Также команды постараются создать робота или самолёт, проверят возможности своей памяти и поучаствуют в мини-квесте. Ещё одним интерактивным конкурсом станет "Фото-кросс". Родители с детьми подготовят фотографии по нескольким заданиям и выложат их в соцсеть.

В каждой возрастной категории и типе соревнований будут выбраны победители и призёры. Отметим, что во время спортивного мероприятия состоится бесплатный розыгрыш призов. Каждый участник попробует выиграть планшет, бытовую технику, денежные сертификаты на товары и услуги, а также семейную путёвку в санаторий "Колос".