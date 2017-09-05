В Омске за неделю убрали 120 нелегальных рекламных баннеров
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 11:31, последнее обновление 5 сентября 2017, 11:36  •  печать

В Омске за неделю убрали 120 нелегальных рекламных баннеров

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Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства привели в порядок улицы 7-я Северная и Завертяева.

Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства демонтировали 120 нелегально установленных рекламных объектов за неделю. Баннеры убрали на улицах 7-я Северная и Завертяева. С начала года в Центральном округе демонтировали 2035 рекламных щитов.

- Подобные проверки проводятся дважды в неделю. Согласно решению Омского городского совета, существует запрет на эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций, - объяснила консультант отдела контроля администрации Центрального округа Людмила Репина. - С начала года на территории нашего округа демонтировано уже 2035 незаконных рекламных конструкций.

Отметим, что владельцы могут вернуть ликвидированные штендеры. Для этого нужно прийти в администрацию округа и показать необходимые документы. Однако стоит учесть, что в любом случае нарушителю придётся заплатить штраф.

Теги  •  #демонтаж #рекламная конструкция #штраф

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Комментарии
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Макс Павлов  •  5 сентября 2017, 14:34

Побольше бы подобных рейдов и улицs нашего любимого города стали бы выглядеть более благородно.

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Ирина Новикова  •  5 сентября 2017, 11:57

Какой ужас, более двух тысяч незаконных рекламных щитов!
Естественно, с такой ситуацией рейды необходимо проводить как можно чаще, увеличивая территориальный радиус проверок. 

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Антон Никольский  •  5 сентября 2017, 12:32

Ну изначально все эти места законными были. Просто вдруг решили постричь деньги с предпринимателей.

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Евгений Ронин  •  5 сентября 2017, 13:33

Просто многие предприниматели не горят желанием платить за них. Повесили и забыли.

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