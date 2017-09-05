В Омске за неделю убрали 120 нелегальных рекламных баннеров

Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства демонтировали 120 нелегально установленных рекламных объектов за неделю. Баннеры убрали на улицах 7-я Северная и Завертяева. С начала года в Центральном округе демонтировали 2035 рекламных щитов.
- Подобные проверки проводятся дважды в неделю. Согласно решению Омского городского совета, существует запрет на эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций, - объяснила консультант отдела контроля администрации Центрального округа Людмила Репина. - С начала года на территории нашего округа демонтировано уже 2035 незаконных рекламных конструкций.
Отметим, что владельцы могут вернуть ликвидированные штендеры. Для этого нужно прийти в администрацию округа и показать необходимые документы. Однако стоит учесть, что в любом случае нарушителю придётся заплатить штраф.
Побольше бы подобных рейдов и улицs нашего любимого города стали бы выглядеть более благородно.
Какой ужас, более двух тысяч незаконных рекламных щитов!
Естественно, с такой ситуацией рейды необходимо проводить как можно чаще, увеличивая территориальный радиус проверок.
Ну изначально все эти места законными были. Просто вдруг решили постричь деньги с предпринимателей.
Просто многие предприниматели не горят желанием платить за них. Повесили и забыли.