В Омске за неделю убрали 120 нелегальных рекламных баннеров

Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства привели в порядок улицы 7-я Северная и Завертяева.

Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства демонтировали 120 нелегально установленных рекламных объектов за неделю. Баннеры убрали на улицах 7-я Северная и Завертяева. С начала года в Центральном округе демонтировали 2035 рекламных щитов.

- Подобные проверки проводятся дважды в неделю. Согласно решению Омского городского совета, существует запрет на эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций, - объяснила консультант отдела контроля администрации Центрального округа Людмила Репина. - С начала года на территории нашего округа демонтировано уже 2035 незаконных рекламных конструкций.

Отметим, что владельцы могут вернуть ликвидированные штендеры. Для этого нужно прийти в администрацию округа и показать необходимые документы. Однако стоит учесть, что в любом случае нарушителю придётся заплатить штраф.