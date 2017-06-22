Омский бизнесмен использовал образ Родины-матери для рекламы ремонта

Изображение Родины-матери с плаката художника Ираклия Тоидзе он снабдил рекламным объявлением, призывающим омичей обращаться за качественным ремонтом в его организацию. Один из бдительных жильцов дома увидел эту рекламу и пожаловался в омское УФАС.
Как пояснили в антимонопольном органе, по итогам рассмотрения дела комиссия решила не выдавать предписание индивидуальному предпринимателю, так как он устранил нарушения законодательства о рекламе добровольно. Но одновременно комиссия приняла решение возбудить дело об административном нарушении.
Ранее, напомним, антимонопольный орган наказал другого омского бизнесмена, который рекламировал свою турфирму, также используя образ Родины-матери.
не пойму, а в чем нарушение? родина мать это что - святая, и ее использование в рекламе - оскорбление чувств верующих в родину-мать? ну что за мракобесие!
Было бы из-за чего огород городить, на пустом месте скандал раздули, лучше бы помогали предпринимателям, а не выдавливали.