Омский бизнесмен использовал образ Родины-матери для рекламы ремонта
Общество  •  22 июня 2017, 10:15, последнее обновление 22 июня 2017, 10:32  •  печать

Омский бизнесмен использовал образ Родины-матери для рекламы ремонта

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"Креативную" рекламу он разместил в лифте омской многоэтажки.

Изображение Родины-матери с плаката художника Ираклия Тоидзе он снабдил рекламным объявлением, призывающим омичей обращаться за качественным ремонтом в его организацию. Один из бдительных жильцов дома увидел эту рекламу и пожаловался в омское УФАС.

Как пояснили в антимонопольном органе, по итогам рассмотрения дела комиссия решила не выдавать предписание индивидуальному предпринимателю, так как он устранил нарушения законодательства о рекламе добровольно. Но одновременно комиссия приняла решение возбудить дело об административном нарушении.

Ранее, напомним, антимонопольный орган наказал другого омского бизнесмена, который рекламировал свою турфирму, также используя образ Родины-матери.

Теги  •  #реклама #Родина-мать #УФАС

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Комментарии
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Алексей Люксембург  •  22 июня 2017, 14:27

не пойму, а в чем нарушение? родина мать это что - святая, и ее использование в рекламе - оскорбление чувств верующих в родину-мать? ну что за мракобесие!

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Александр Божежар  •  22 июня 2017, 10:32

Было бы из-за чего огород городить, на пустом месте скандал раздули, лучше бы помогали предпринимателям, а не выдавливали.

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