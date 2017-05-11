Мэрия убрала более 300 рекламных щитов с улиц с начала года

В Омске продолжаются рейды по демонтажу незаконных рекламных щитов. Только со 2 по 5 мая с центральных улиц города было убрано 87 нелегальных конструкций.

Специалисты отдела контроля администрации Центрального округа каждую неделю убирают незаконно установленные рекламные штендеры. Несмотря на такую регулярность, всего за четыре дня со 2 по 5 мая с центральных магистралей было демонтировано 87 нелегальных рекламных щитов. С начала года их убрали уже 307.

- Незаконно установленные штендеры демонтируют ножницами по металлу и возвращают владельцу по его просьбе, - объяснил начальник отдела контроля администрации Центрального округа Георгий Синяков. - Для этого необходимо обратиться в администрацию округа и предъявить правоустанавливающие документы. Вместе с тем следует иметь в виду, что в любом случае на нарушителя будет составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, что нарушителям грозят штрафы. Физическим лицам придётся заплатить от 1 тыс. до 5 тыс. руб., должностным лицам - от 5 тыс. до 30 тыс. руб., юридическим - от 10 тыс. до 100 тыс. руб.