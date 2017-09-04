Чиновники нашли виновного в задержке реконструкции Омской крепости
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 13:03, последнее обновление 4 сентября 2017, 15:05  •  печать

Чиновники нашли виновного в задержке реконструкции Омской крепости

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После проверки Счётной палаты "Омскому СоюзДорНИИ" грозит штраф в 245 тыс. руб. за то, что подрядчик, занимавшийся реконструкцией Омской крепости, не сдал объект в срок.

Городской департамент строительства через арбитражный суд пытается привлечь к ответственности ОАО "Омский СоюзДорНИИ" (учредитель компании - Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом). "Омский СоюзДорНИИ" являлся организацией, контролирующей реконструкцию Омской крепости. Стоимость муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению строительного надзора составила 2,4 млн руб.

Как заявили в суде представители департамента, в декабре прошлого года Счётной палатой России проведена проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по подготовке к празднованию 300-летия Омска, в числе которых и реконструкция крепости. Аудиторы выяснили: по отчётам контролёров подрядчик реконструкции выполнял все работы в соответствии с графиком. На самом же деле данные проверки показали обратное. Напомним, введение в эксплуатацию Омской крепости планировалось в 2016 году. Официально открыли историко-культурный комплекс к 301-му дню рождения Омска.

Департамент строительства после проверки счётной палаты в марте 2017 года направил жалобу контролёрам с требованием оплатить штраф. В администрации города посчитали, что должный контроль за исполнением графика производственных работ не вёлся. Но "Омский СоюзДорНИИ" требование проигнорировал. Дело дошло до суда.

В арбитраже представители предприятия, обязанного контролировать ход работ, пояснили: проектная документация корректировалась, правки были согласованы, поэтому их вины нет. Тем не менее суд посчитал иначе, решив, что никаких доказательств невиновности представлено не было. Подрядчику придётся выплатить штраф в 245 тыс. руб., если он не сможет обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Теги  •  #Омская крепость #реконструкция #суд

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  4 сентября 2017, 20:05

Чиновники молодцы. Все виноваты в этом деле будут кроме чиновников. И это совсем уже не удивляет.

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