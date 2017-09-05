Омича, разводившего свиней, оштрафовали по жалобе соседей

В омское управление Россельхознадзора поступило сообщение от местных жителей о том, что владельцы одного из частных домов по улице 16-я Линия содержат свиней с нарушениями ветеринарных правил. Осмотр личного хозяйства показал, что нарушения действительно есть - семь животных не были вакцинированы и не стояли на учёте.

"С владельцем животных была проведена беседа о мерах по недопущению АЧС и необходимости соблюдения ветеринарных правил", - сообщили в Россельхознадзоре. На хозяина животных наложили штраф в размере 500 руб.

Добавим, что ситуация с распространением в Омской области африканской чумы свиней постепенно стабилизируется. На прошлой неделе новый очаг обнаружили в Тарском районе. В то же время в Горьковском, Нижнеомском, Кормиловском и Любинском муниципальных районах накануне сняли карантин по АЧС.