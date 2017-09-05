Омича, разводившего свиней, оштрафовали по жалобе соседей
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 10:03, последнее обновление 5 сентября 2017, 10:09  •  печать

Омича, разводившего свиней, оштрафовали по жалобе соседей

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На владельца небольшого поголовья, проживающего в Центральном округе Омска, завели административное дело из-за непривитых животных.

В омское управление Россельхознадзора поступило сообщение от местных жителей о том, что владельцы одного из частных домов по улице 16-я Линия содержат свиней с нарушениями ветеринарных правил. Осмотр личного хозяйства показал, что нарушения действительно есть - семь животных не были вакцинированы и не стояли на учёте.

"С владельцем животных была проведена беседа о мерах по недопущению АЧС и необходимости соблюдения ветеринарных правил", - сообщили в Россельхознадзоре. На хозяина животных наложили штраф в размере 500 руб.

Добавим, что ситуация с распространением в Омской области африканской чумы свиней постепенно стабилизируется. На прошлой неделе новый очаг обнаружили в Тарском районе. В то же время в Горьковском, Нижнеомском, Кормиловском и Любинском муниципальных районах накануне сняли карантин по АЧС.

Теги  •  #Россельхознадзор #чума #штраф

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