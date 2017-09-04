В четырёх районах Омской области снят карантин по чуме свиней
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 15:12  •  печать

В четырёх районах Омской области снят карантин по чуме свиней

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Подписан указ об отмене карантина по африканской чуме свиней в Горьковском, Нижнеомском, Кормиловском и Любинском муниципальных районах.

О ликвидации очагов АЧС в нескольких районах области сегодня сообщили в главном управлении ветеринарии региона. Так, в субботу, 2 сентября, завершились мероприятия по ликвидации очагов африканской чумы свиней в деревне Новопокровка Горьковского муниципального района, деревне Кабурлы Нижнеомского муниципального района и селе Юрьево Кормиловского муниципального района. В воскресенье, 3 сентября, отмена коснулась посёлка Северо-Любинский и деревни Тарлык Любинского муниципального района.

В срок до 3 и 4 марта 2018 года соответственно здесь запрещены вывоз свиней и продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Также запрещается реализация свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством и закуп свиней у населения.

Теги  •  #карантин #районы Омской области #свинья #чума

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