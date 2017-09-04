В Омске не могут укомплектовать десятые классы

Несмотря на то, что дан старт новому учебному году, в некоторых школах города не укомплектованы десятые классы.

Как сообщает департамент образования города, в Омске продолжается набор в десятые классы общеобразовательных учреждений. По данным на 4 сентября, на базе 153 школ работают 247 десятых классов, в которых обучается 4898 школьников.

Как выясняется, не все классы укомплектованы. Свободные места в профильных (с индивидуальным отбором) и общеобразовательных классах (вне зависимости от распределения микроучастков) есть в следующих общеобразовательных учреждениях:

- Кировский округ - № 10, 11, 24, 28, 36, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 119, 135, 139, 144, 145, 149, 151;

- Ленинский округ - № 59, 71, 75, 78, 87, 99, 104, 110, 126, 127, 148;

- Октябрьский округ - № 2, 27, 31, 39, 40, 43, 70, 88, 134, 138, 142, лицей "БИТ";

- Советский округ - № 12, 18, 46, 80, 82, 98, 109, 123, 133, 166, 13 (вечерняя);

- Центральный округ - № 6, 13, 14, 16, 17, 23, 29, 30, 38, 48, 60, 69, 77, 81, 85, 90, 91, 93, 113, 130, 131, 152.