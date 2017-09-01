1 сентября в Омске в первый раз за парты сядут 25 тысяч первоклашек
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 09:34, последнее обновление 1 сентября 2017, 10:00  •  печать

1 сентября в Омске в первый раз за парты сядут 25 тысяч первоклашек

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Общее количество школьников в этом году составит порядка 218 тысяч человек.

Сегодня, 1 сентября, во всех школах страны проходят торжественные линейки в честь Дня знаний. Общее количество школьников в Омской области в этом году составит порядка 218 тысяч человек, это на 3,3 % больше, чем в прошлом году. Из них впервые за парту сядут чуть более 25 тысяч юных омичей, это почти на две тысячи больше, чем в 2016 году. Обучать школьников будут свыше 14 тысяч учителей.

Добавим, торжественные мероприятия сегодня проходят в 48 колледжах и техникумах, в которых обучаются более 31 тысячи студентов.

Теги  •  #1 сентября #колледж #школа

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Комментарии
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Николай Каринин  •  1 сентября 2017, 10:01

Всем первоклашкам хочется пожелать, чтобы для них 1 сентября всегда был праздником, как в этот день.

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