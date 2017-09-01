1 сентября в Омске в первый раз за парты сядут 25 тысяч первоклашек

Сегодня, 1 сентября, во всех школах страны проходят торжественные линейки в честь Дня знаний. Общее количество школьников в Омской области в этом году составит порядка 218 тысяч человек, это на 3,3 % больше, чем в прошлом году. Из них впервые за парту сядут чуть более 25 тысяч юных омичей, это почти на две тысячи больше, чем в 2016 году. Обучать школьников будут свыше 14 тысяч учителей.

Добавим, торжественные мероприятия сегодня проходят в 48 колледжах и техникумах, в которых обучаются более 31 тысячи студентов.