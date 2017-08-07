Отпуск омских парламентариев прервала африканская чума
Экономика  •   7 августа 2017, 21:04, последнее обновление 7 августа 2017, 21:05  •  печать

Отпуск омских парламентариев прервала африканская чума

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Во вторник, 8 августа депутаты Законодательного собрания Омской области (ЗС), весенняя сессия которых завершилась 6 июля, соберутся, чтобы обсудить компенсации владельцам хозяйств региона, пострадавшим в результате вспышки африканской чумы свиней.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, депутатам ЗС предстоит рассмотреть вопрос "О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов". Планируется, что будет увеличен резервный фонд правительства региона для выплат компенсаций владельцам личных хозяйств, потреявшим поголовье свиней из-за вспышки заболевания. По информации чиновников первые выплаты - более 1,7 млн рублей - уже направлены на счета жителей села Верблюжье Саргатского района, где произошла первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Карантин там был снят 24 июля. "Размер выплат определен, исходя из средней рыночной стоимости, и составляет 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей за клограмм в убойном весе изъятой продукции животноводства", - пояснили в облправительстве.

Напомним, всего с 11 июля чума обнаружена девяти районах области (Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Нижнеомский, Кормиловский, Тюкалинский) и двух округах Омска (Октябрьский округ - п. Крутая горка, Советский округ - п. Береговой, м/р Николаевка, м/р Александровка). Из населённых пунктов, попавших в первую угрожаемую зону, отчуждено 9,3 тыс. голов свиней общим весом 603,8 тонн. По предварительным данным, сумма компенсаций фермерам составит более 80 млн рублей.Это вторая за год вспышка АЧС в Сибири - весной еще одна произошла под Иркутском.

Фото: omsk-parlament.ru

Теги  •  #депутат Заксобрания #свинья #чума

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