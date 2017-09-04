В Омске расширят дорогу на въезде в город
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 13:16, последнее обновление 4 сентября 2017, 13:29  •  печать

В Омске расширят дорогу на въезде в город

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На перекрёстке улицы 10 лет Октября и Окружной дороги планируют увеличить пропускную способность за счёт обустройства дополнительных полос для автомобильного транспорта.

Чтобы разгрузить перекрёсток 10 лет Октября и Окружной дороги омская мэрия совместно с крупным строительным гипермаркетом планирует соорудить там дополнительные полосы для движения транспорта. На участке уже вырыто земляное корыто, которое заполнили специальной подушкой из песка и щебня. После здесь проведут асфальтирование в два слоя. Длина дополнительной полосы при этом превысит 100 метров. На противоположной стороне дороги также планируется соорудить дорогу и провести аварийно-восстановительный ремонт прилегающих к перекрёстку участков дорог.

- Не секрет, что здесь постоянно образуются большие пробки. Мы получали много справедливых замечаний от горожан. Для увеличения пропускной способности перекрёстка будет реализован комплекс мер, - отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Теги  •  #мэрия #окружная дорога #расширение дороги #улица 10 лет Октября

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