На омском озере Эбейты разрешат добывать грязь в промышленных масштабах

На заседании областного правительства сегодня, 22 августа, рассматривался вопрос об изменении разрешённых видов деятельности на территории заказника регионального значения "Озеро Эбейты". Основным докладчиком выступал министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров.

- В апреле к нам обратился глава Искилькульского района с просьбой разрешить разработку месторождений лечебной грязи, - пояснил министр. - Сейчас здесь добыча разрешена только для личных нужд. По нашему мнению, добыча в промышленных масштабах позволит повысить инвестиционную привлекательность района. Научные изыскания на этом озере проводились в 80-е годы. Тогда было доказано, что по составу омская грязь схожа с грязью с озера Карачи Новосибирской области.

Члены регионального кабмина единогласно проголосовали за. Об инвестициях и начале разработки можно будет говорить лишь после того, как будут подтверждены запасы природного богатства на Эбейты.