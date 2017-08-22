На омском озере Эбейты разрешат добывать грязь в промышленных масштабах
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 13:28, последнее обновление 22 августа 2017, 13:29  •  печать

На омском озере Эбейты разрешат добывать грязь в промышленных масштабах

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Таким образом власти планируют повысить инвестиционную привлекательность Исилькульского района.

На заседании областного правительства сегодня, 22 августа, рассматривался вопрос об изменении разрешённых видов деятельности на территории заказника регионального значения "Озеро Эбейты". Основным докладчиком выступал министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров. 

- В апреле к нам обратился глава Искилькульского района с просьбой разрешить разработку месторождений лечебной грязи, - пояснил министр. - Сейчас здесь добыча разрешена только для личных нужд. По нашему мнению, добыча в промышленных масштабах позволит повысить инвестиционную привлекательность района. Научные изыскания на этом озере проводились в 80-е годы. Тогда было доказано, что по составу омская грязь схожа с грязью с озера Карачи Новосибирской области.

Члены регионального кабмина единогласно проголосовали за. Об инвестициях и начале разработки можно будет говорить лишь после того, как будут подтверждены запасы природного богатства на Эбейты.

Теги  •  #грязь #озеро Эбейты

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Комментарии
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Ада С  •  22 августа 2017, 14:02

Лучше чиновники дали разрешение на строительство санатория - так и инвестиции были и рабочие места.

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