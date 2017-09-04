В Омске на 10 дней закрывают одну из центральных улиц
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 11:39, последнее обновление 4 сентября 2017, 11:42  •  печать

В Омске на 10 дней закрывают одну из центральных улиц

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Улицу Тюменскую закрывают на ремонт.

С 5 по 15 сентября в Омске будет закрыт проезд по ул. Тюменской, которая расположена в Центральном округе. Там будут проводиться работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.

- Будет ограничено движение на участке между улицей Краснофлотской и Фрунзенским мостом с 09:00 5 сентября до 24:00 15 сентября, - сообщили в мэрии Омска.

Объезд будет осуществляться по улице Гусарова. Омских автолюбителей просят учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов.

Теги  •  #закрытие #ремонт #улица Тюменская #центр

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  4 сентября 2017, 12:08

Ну все, пробки Омску просто обеспечены. Не завидую жителям города на ближайшие 10 дней.

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