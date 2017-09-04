В Омске на 10 дней закрывают одну из центральных улиц

С 5 по 15 сентября в Омске будет закрыт проезд по ул. Тюменской, которая расположена в Центральном округе. Там будут проводиться работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.

- Будет ограничено движение на участке между улицей Краснофлотской и Фрунзенским мостом с 09:00 5 сентября до 24:00 15 сентября, - сообщили в мэрии Омска.

Объезд будет осуществляться по улице Гусарова. Омских автолюбителей просят учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов.