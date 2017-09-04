В Омске на 10 дней закрывают одну из центральных улиц

С 5 по 15 сентября в Омске будет закрыт проезд по ул. Тюменской, которая расположена в Центральном округе. Там будут проводиться работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.
- Будет ограничено движение на участке между улицей Краснофлотской и Фрунзенским мостом с 09:00 5 сентября до 24:00 15 сентября, - сообщили в мэрии Омска.
Объезд будет осуществляться по улице Гусарова. Омских автолюбителей просят учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов.
Ну все, пробки Омску просто обеспечены. Не завидую жителям города на ближайшие 10 дней.