У омских коммунистов отбирают Ленина

В городе может остаться всего пять утверждённых властями площадок для проведения митингов. В списке омских Гайд-парков не останется излюбленного места коммунистов - Ленинской горки у памятника вождю мирового пролетариата, а также Театральной площади, где часто проводит свои пикеты оппозиция.

В региональном правительстве разработаны поправки к приказу Главного организационно-кадрового управления Омской области, который устанавливает единые места "для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений", так называемые Гайд-парки. В Омске сейчас таковых 14. Это, к примеру, излюбленные места сбора коммунистов - Ленинская горка, и оппозиционеров - площадь перед Музыкальным театром.

В проекте приказа эти места из списка исключены. Оставлено всего пять: площадь со стороны фасада дома по ул. Перелёта, 8, сквер Юбилейный по ул. Труда, площадка у трамвайной остановки "Ул. Л. Чайкиной" по ул. Б. Хмельницкого (через дорогу от здания по ул. Б. Хмельницкого, 186), площадка в сквере "Молодожёнов" (ул. 22-го Апреля), площадь перед СКК им. В. Блинова. Как говорят в правительстве, подобные меры связаны с усилением требований безопасности.

Напомним, места для проведения публичных мероприятий согласно федеральному закону устанавливают органы исполнительной власти региона. Если инициатор митинга подал уведомление о его проведении, к примеру, на той же Ленинской горке, власти отказать ему не имеют права.

- Как правило, мы работаем по уведомлению. В законе прописано, что в этих местах для проведения мероприятий власти не вправе нам отказать, - говорит второй секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Омской области Андрей Алёхин. - Если из списка уберут эти объекты, могут возникнуть проблемы. К примеру, порекомендуют провести мероприятие в другом месте. Безусловно, я не утверждаю, лишь предполагаю, поскольку не в курсе изменений. Вообще первый вариант площадок готовился совместно с Александром Бутаковым (бывший вице-губернатор Омской области, - прим. ред.) и тогда удалось прийти к консенсусу, включив в список и Ленинскую горку, и Театральную площадь как традиционные места для проведения пикетов, собраний и митингов. Чем вызваны эти изменения, непонятно.