Часть улицы Ленина планируют открыть для транспорта в начале сентября
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 10:04  •  печать

Часть улицы Ленина планируют открыть для транспорта в начале сентября

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Движение возобновится от ул. Короленко до Ленинградского моста. Завершение строительных работ на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади предполагается в ноябре.

Участок реконструируемой улицы Ленина от ул. Короленко до Ленинградской площади находится в высокой степени готовности. Об этом сообщает городская администрация. К выполняемым здесь работам некоторое время назад добавились мероприятия по переустройству контактной сети на Ленинградской площади, но сейчас благоустройство идёт по графику. Ведётся установка опор наружного освещения и электротехнические работы на силовых линиях. Из Санкт-Петербурга прибыла бригада специалистов по подготовке основания и мощению тротуаров гранитной плиткой. Геометрия улицы приводится к действующим нормативам.

Как пояснили в департаменте строительства городской администрации, реконструкция Юбилейного моста начнётся, как только станет известен победитель торгов и будут подписаны необходимые документы. Торги состоятся 14 сентября. К благоустройству участка приступят тогда, когда специалисты уточнят количество мостостроительной техники и место её дислокации.

Теги  •  #дороги #перекрытие улиц #улица Ленина #Юбилейный мост

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